Wellington Jardim dos Santos, de 39 anos, foi preso por estupro e roubo - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 26/07/2024 09:20

Goiás - Wellington Jardim dos Santos, de 39 anos, foi preso por estuprar uma idosa durante um assalto à casa da vítima. O caso aconteceu em Goiânia-GO.

De acordo com a Polícia Civil, Wellington foi acompanhado de Ailton Moreira da Silva, que está foragido, até a residência da vítima. Eles chamaram a mulher no portão e a renderam com uma arma de fogo.

Durante a ação, o homem que foi preso dava ordens para a vítima permanecer sentada enquanto seu parceiro roubava os objetos de maior valor na casa. Diversos itens foram levados, além de uma quantia em dinheiro não especificada.

Ailton Moreira da Silva está foragido Divulgação/Polícia Civil

Enquanto ameaçava a idosa com uma arma, o homem a obrigou a praticar atos sexuais. Ela denunciou o caso na Delegacia Estadual de Investigações Criminais, que iniciou uma investigação através do Grupo de Repressão a Roubos.

O assalto e os abusos foram cometidos em setembro do ano passado, mas a prisão foi realizada somente nesta quarta-feira (24). O homem já está no sistema penitenciário à disposição da Justiça.