Prédio da OAB em chamas durante incêndio neste sábado (27) - Reprodução

Publicado 27/07/2024 12:09

O prédio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi atingido por um incêndio na manhã deste sábado (27), em Brasília.

Em nota, a entidade informou que o incêndio começou no terceiro andar, onde está localizado o plenário da OAB. O espaço está em reforma.

NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE DA OAB/DF: INCÊNDIO NA SEDE DO CFOAB https://t.co/NiULbZWiKW — OAB/DF Oficial (@OABDF_oficial) July 27, 2024

A entidade também informou que cinco pessoas estavam no prédio no momento do incêndio e foram resgatadas pelos Bombeiros. Duas foram levadas de helicóptero para o hospital. O presidente da OAB, Beto Simonetti, confirmou que o fogo começou nas obras do plenário."Lamentavelmente, um incidente nas obras de melhorias do pleno iniciou um incêndio no prédio. Os bombeiros já entraram no local e estão percorrendo os andares. Ainda há muita fumaça, mas eles estão debelando os focos de incêndio", informou.Simonetti também disse que as vítimas não ocorrem risco de morte. "O mais importante é a saúde e a segurança dos colaboradores e isso foi assegurado. Nenhum ferimento grave nem risco de morte", concluiu.As equipes de brigadistas e do Corpo de Bombeiros continuam o trabalho de combate ao fogo.