Geraldo Alckmin socorreu uma passageira durante o voo - Reprodução / Internet

Publicado 27/07/2024 19:06

Médico de formação, o vice-presidente Geraldo Alckmin socorreu uma passageira em um voo de Brasília para São Paulo na manhã deste sábado (27). Alckmin viajou à capital paulista para acompanhar a convenção do PSB, seu partido, que confirmou a candidatura da deputada federal Tabata Amaral à Prefeitura de São Paulo.

No meio do voo, o comissário de bordo perguntou se havia algum médico a bordo, e o vice-presidente se apresentou para acudir uma mulher que passava mal.

Não é a primeira vez que Alckmin socorre alguém em público desde que assumiu a vice-presidência da República. Em março do ano passado, ele ajudou um homem que sofreu um mal súbito durante um evento do governo federal em Manaus. Na ocasião, ele mediu o pulso e ajudou a levantar um funcionário da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que tinha sofrido uma queda de pressão.

Alckmin é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Taubaté, no interior de São Paulo, perto da cidade onde nasceu, Pindamonhangaba. Ele é especialista em anestesiologia e acupuntura.

Em 2019, após ser derrotado na eleição presidencial do ano anterior, o ex-governador de São Paulo fez parte do programa do apresentador Ronnie Von na TV Gazeta, em que aparecia quinzenalmente para comentar assuntos de saúde e dar dicas sobre alimentação natural e práticas saudáveis.