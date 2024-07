Motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclista - Reprodução / TV Globo

Motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclistaReprodução / TV Globo

Publicado 29/07/2024 09:11 | Atualizado 29/07/2024 12:45

Um motociclista morreu após ser atropelado por um Porsche amarelo na madrugada desta segunda-feira (29), na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Testemunhas contaram que o incidente teria acontecido após uma discussão de trânsito provocada por um retrovisor danificado. A Secretaria de Segurança Pública de SP informou que a ocorrência está sendo registrada.



Segundo relatos, o motorista do veículo de luxo teria perseguido o motociclista, identificado como Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, após, supostamente, ele atingir o retrovisor do automóvel. O jovem chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Grajaú, mas não resistiu aos ferimentos.



O impacto do acidente fez com que o Porsche também colidisse contra um poste, o que levou à interdição da Avenida Interlagos nas primeiras horas da manhã para a realização de perícia.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de SP, a ocorrência foi registrada no 11° DP (Santo Amaro) e está em andamento. Não há informações sobre o condutor do automóvel. O órgão acrescentou que "mais detalhes serão fornecidos ao término do boletim".

Porsche azul matou motorista de aplicativo

No dia 31 de março, um outro acidente envolvendo um Porsche causou grande repercussão no país. O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, dirigia um veículo da mesma marca quando bateu contra um Renault Sandero e causou a morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

Fernando chegou a ser abordado por policiais militares que realizaram a ocorrência, mas foi liberado em seguida. Ele se apresentou na delegacia do Tatuapé, zona leste da capital, cerca de 40h após o acidente . Na época a advogada do empresário alegou que ele se encontrava em "estado de choque".

O Ministério Público de São Paulo solicitou pagamento de pensão pelo empresário . O promotor Fernando Bolque defendeu que a Justiça conceda uma liminar obrigando Sastre a pagar três salários mínimos (R$ 4.236) mensais à família até que o processo seja encerrado.

Sastre negou ter bebido