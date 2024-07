Malu Mader interpreta Aurora em 'Renascer' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 29/07/2024 16:41

Brasília - Post engana ao afirmar que a atriz Malu Mader ou a Globo estariam recebendo recursos da Lei Rouanet para a produção da novela "Renascer". Consultas no portal de visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura mostraram que não há benefícios direcionados para a artista ou a atração e, consultada pela reportagem, a Globo afirmou não utilizar recursos da lei em suas obras.

O texto tem o objetivo de apoiar um boicote à obra, mas notícias recentes apontam que a aparição da atriz tem feito sucesso com o público.

Conteúdo investigado: Publicação afirma que recursos da Lei Rouanet estariam sendo utilizados para a produção da novela "Renascer", citando a participação da atriz Malu Mader para convocar um boicote. O vídeo mostra a atriz declarando apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, em seguida, promovendo a obra da TV Globo.



Onde foi publicado: X.



Conclusão do Comprova: É enganoso o post segundo o qual a atriz Malu Mader ou a novela "Renascer", da Globo, teria recebido apoio da Lei Rouanet. O conteúdo usa dois vídeos: um de 2022 em que a artista apoia Luiz Inácio Lula da Silva (PT), então candidato à presidência — o conteúdo fora postado nas redes do político —, e outro em que ela fala sobre a estreia na atração – a reportagem não conseguiu encontrar a origem desta gravação.



Pesquisas no portal de visualização do Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura (Versalic) mostram que nem a atração, nem a atriz, cujo nome é Maria de Lourdes da Silveira Mäder, está sendo beneficiada pela lei. Além disso, para a TV, a lei permite o financiamento apenas de obras de caráter não comercial. Procurada pelo Comprova, a TV Globo informou que não utiliza recursos da Rouanet em suas obras.



O post pede que os seguidores boicotem a artista, mas Malu Mader vem fazendo sucesso na atração global. Segundo a Contigo!, a Globo ampliou a participação da atriz, que inicialmente seria de cinco capítulos, “após o retorno provocar uma comoção no público noveleiro e também causar um impacto positivo no Ibope”.



A reportagem tentou contato com a responsável pela publicação investigada, mas não houve retorno até a publicação deste texto.



Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até 26 de julho, o post contava com mais de 200 mil visualizações, além de 11 mil curtidas e 2 mil comentários.



Fontes que consultamos: Plataforma Versalic, assessoria de imprensa da Globo e reportagens sobre a estreia de Malu Mader na novela.



