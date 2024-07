Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco - Rovena Rosa/Agência Brasil

Presidente do Senado, Rodrigo PachecoRovena Rosa/Agência Brasil

Brasília - O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, pela condução do processo eleitoral no último domingo, 28. Em nota divulgada nesta terça-feira, 30, Pacheco disse que o governo venezuelano "se afasta" da democracia ao "não demonstrar" lisura e transparência do processo eleitoral.

"Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza", afirmou.

"A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for", completou o presidente do Senado em nota divulgada nesta terça-feira.

A eleição na Venezuela, realizada no domingo, permanece sob suspeita de fraude diante do fato de o governo de Nicolás Maduro evitar divulgar, até o momento, as atas de apuração da votação. Segundo o resultado divulgado pelo órgão eleitoral da Venezuela, aparelhado por Maduro, o chavista venceu o pleito por 51% a 44% de Edmundo González, o principal candidato de oposição ao regime. A oposição venezuelana afirma que o houve uma fraude e que a projeção por eles obtida indicava uma vitória de González.

Maria Corina Machado, principal líder da oposição e impedida de disputar a eleição, afirmou que, após ter acesso a cópias de 73% das atas da apuração, a projeção era de uma vitória de González com 6,27 milhões de votos, contra 2,75 milhões para Maduro. "A diferença foi tão grande, acachapante em todos os Estados da Venezuela, em todos os setores, vencemos", afirmou Machado.