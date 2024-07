Datena (PSDB) oficializou sua candidatura ao pleito neste sábado, 27 - Reprodução / Instagram

Publicado 30/07/2024 16:50

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comentou nesta manhã a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest sobre a corrida pela Prefeitura de São Paulo. No levantamento, Nunes, o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Guilherme Boulos (PSB) aparecem tecnicamente empatados. Boulos não é surpresa no pódio, então Nunes comentou sobre o novo tucano.

"Eu jamais conseguiria ser um apresentador. E, pelo contrário, eu trabalhei muito no setor público, como vereador, com entidades, e me preparei para ser prefeito", disse. "É um grande apresentador, ninguém faz 30 anos como apresentador sem estudar muito e se dedicar bastante", pontuou o prefeito. "Mas o debate que a gente vai querer ter com Datena, e com todos os outros, é sobre a cidade", completou.

Datena oficializou sua candidatura ao pleito neste sábado, 27, sob o protesto de tucanos que preferiam estar ao lado de Nunes nesta eleição.

União Brasil e Bolsonaro

O atual prefeito segue como pré-candidato, e vai oficializar seu nome na disputa no sábado, dia 3. Segundo o prefeito, está consolidado que serão 12 partidos ao seu lado durante a corrida. O União Brasil, sigla que balançou o apoio após a escolha de Nunes para vice, o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, Ricardo Mello de Araújo (PL), estará ao seu lado, garantiu.

"Está confirmando o apoio do União Brasil à nossa frente ampla", disse o prefeito, que afirmou ter conversado com Antonio Rueda e Milton Leite, líderes nacional e municipal da sigla, na noite de ontem. Sobre a rejeição que o apoio de Bolsonaro traz, Nunes minimizou. "É de fundamental importância o apoio do presidente Bolsonaro, mas quem vai governar São Paulo é quem for escolhido nas urnas", disse. "O Tarcísio era apoiado por Bolsonaro e ganhou a eleição", concluiu, referindo-se ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).