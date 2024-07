Suspeitos foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante traição - Divulgação / PCMG

Publicado 31/07/2024 09:15 | Atualizado 31/07/2024 09:45

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, na terça-feira (30), três pessoas - uma mulher, de 33 anos, e dois irmãos dela, de 21 e 34 - pelo assassinato de um homem, de 30 anos, em Brasilândia de Minas. Segundo as investigações, o crime foi motivado por vingança após a vítima descumprir um acordo pelo silenciamento de um caso de abuso sexual contra uma criança.



De acordo com os policiais, o homicídio ocorreu na manhã de 5 de fevereiro de 2022, às margens da rodovia MG-181, próximo à entrada de uma pedreira. A suspeita, recém-separada da vítima à época, teria atraído o ex-marido para um encontro, enquanto os dois homens o aguardavam para atacá-lo.



A vítima foi interceptada quando dirigia e colidiu com a vegetação. Ela ainda entrou em luta corporal fora do veículo até ser atingida com uma faca, primeiro de frente e depois pelas costas. O corpo foi encontrado a cerca de 28 metros da rodovia, por volta de 6h45.



As investigações indicam que a situação era antiga e a suspeita e o ex-marido já haviam feito um acordo em troca do silêncio sobre o caso. O ex-casal teria acertado a transferência de um imóvel para a ex-esposa, mas o trato teria sido descumprido pela vítima.



O trio segue preso e a disposição da Justiça. Eles irão responder por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante traição.