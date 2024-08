Presidente Lula e o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes - Divulgação

Presidente Lula e o governador do Mato Grosso, Mauro MendesDivulgação

Publicado 01/08/2024 09:46

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o governador do Mato Grosso (MT), Mauro Mendes (União Brasil), após o político ser vaiado por militantes de esquerda nesta quarta-feira, 31, em um evento oficial em Várzea Grande, cidade da região metropolitana de Cuiabá.

Ambos participavam da cerimônia de entrega de mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida no município. Mendes, que é aliado do ex-presidente do País e opositor do atual governo, Jair Bolsonaro (PL), não encontrou receptividade dos cidadãos presentes na celebração.

"Queria pedir um favor para vocês: o governador não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque foi convidado por mim e pelo governo federal. Isso aqui é um ato institucional, um ato da Presidência da República. Em todos os Estados que vou, eu convoco governador, prefeito. O que é desagradável? É que se vocês que são meus amigos e companheiros não tratam ele bem, quando eu for num ato deles, as pessoas dele também não vão me tratar bem", disse Lula às pessoas que vaiavam Mendes.

O presidente argumentou que é necessário respeito. "A gente não enxota convidado nosso. Por isso, vamos ouvir o governador", pontuou. Lula ainda ressaltou que a gestão de Mendes contribuiu com R$ 11 milhões para construir o conjunto habitacional.

Durante seu discurso, o gestor mato-grossense agradeceu a presença de Lula e elogiou como o petista trata o Minha Casa Minha Vida com respeito e com olhar humano. Ele disse que ultimamente o Brasil vive tempos difíceis com falta de amor, intolerância e desrespeito.

"Fico feliz que o senhor, em muitos momentos, tenha dado demonstração clara de como um estadista deve conduzir o País: olhando para todos independente de concordar ou não", falou Mendes, acrescentando que a democracia é feita olhando para todos independente do credo ou da orientação política de cada um

"Nós temos que olhar para todos como ser humano que merece tratamento digno e respeitoso. E o senhor, presidente, tem dado essa demonstração e por isso o senhor é um líder admirado por grande parte dos brasileiros", concluiu o governador direcionando a palavra a Lula.