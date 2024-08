LATAM Airlines - Arquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

LATAM AirlinesArquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 01/08/2024 18:32

A ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Chile, de 4 a 6 de agosto, poderá incluir um encontro com o CEO da Latam, Roberto Alvo. A aérea é uma das empresas chilenas que mais investe no Brasil.

A informação foi divulgada mais cedo pelo Ministério das Relações Exteriores naquilo que, no jargão de Brasília, é conhecido como briefing - quando o Itamaraty disponibiliza diplomatas para explicar à imprensa como será a próxima viagem do presidente da República ao exterior.

O petista também poderá fazer uma visita ao ex-presidente chileno Ricardo Lagos, além de encontrar o atual chefe de governo do país, Gabriel Boric. Leia a seguir a previsão da agenda do petista - que ainda poderá ser alterada e não tem horários definidos para todos os compromissos.

4 de agosto - Chegada a Santiago às 20h do horário local, sem programação oficial para a noite;

5 de agosto - Cerimônia de oferenda floral ao monumento ao libertador Bernardo O'Higgins; chegada ao Palácio de La Moneda às 10h; fotografia oficial da visita, reunião bilateral com Gabirel Boric, cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, marcada para 12h30; cerimônia de troca de condecorações às 12h45; almoço oficial às 13h; visitas aos presidentes do Senado, da Câmara e da Suprema Corte do Chile às 15h; possível reunião com o CEO da Latam no fim da tarde; encerramento do fórum empresarial entre Brasil e Chile às 19h; depois, jantar na residência oficial do embaixador do Brasil;

6 de agosto - Audiência com a prefeita de Santiago, Irací Hassler, às 9h; encontro com o ex-presidente do Chile Ricardo Lagos, às 10h05, na casa do chileno; embarque de volta para Brasília às 12h30.

Cerca de 230 empresas brasileiras devem participar do encontro empresarial - no total, devem comparecer de 500 a 600 companhias Lula também poderá ter um encontro com o secretário-executivo da Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs. Além disso, poderá entrar na agenda a participação de Lula no lançamento da pedra fundamental de um novo centro espacial chileno próximo a Santiago.

Há 17 acordos prontos para serem assinados em áreas como agricultura, saúde e ciência e tecnologia. De acordo com o Itamaraty, o Chile tem US$ 15 bilhões em investimentos no Brasil, enquanto há US$ 8,3 bilhões de investimentos brasileiros no país andino.