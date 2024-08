Polícia Civil investiga o caso através da Delegacia Especializada em Atendido à Mulher - Divulgação

Publicado 02/08/2024 08:51

Minas Gerais - Um fisioterapeuta, de 31 anos, foi preso após ser suspeito de estuprar uma mulher grávida, de 24 anos. A prisão aconteceu em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (31).

Após o caso ganhar repercussão local, uma outra mulher, de 59 anos, também fez uma denúncia contra o suspeito. Neste outro caso, os abusos teriam acontecido em 2020, enquanto o crime praticado contra a jovem em período gestacional ocorreu na última semana.

O homem foi preso preventivamente pela Polícia Civil, que investiga o caso através da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Conforme relato da vítima de 24 anos, uma obstetra a encaminhou para a fisioterapia.

"Durante essa sessão, a vítima alega que o suspeito tirou a calça dela para fazer um procedimento da própria fisioterapia e, nesse momento, ele teria praticado abuso sexual", descreve a delegada Karina Vorcaro.

Em relação ao outro caso, de acordo com Vorcaro, a vítima contou que os abusos ocorreram em 2020, também durante as sessões. "Ela relata que falou com o fisioterapeuta que esse tipo de toque estava indevido para as consultas, que ele chegou a se desculpar, mas mantinha essa conduta, e ela resolveu encerrar os atendimentos", informa.



A delegada completa que a vítima de 59 anos revelou que, por ser casada e por receio de exposição, preferiu não denunciar à época. "Agora, como teve esse fato veiculado na mídia, ela se sentiu encorajada e acabou indo até à delegacia", observa, acrescentando: "e estamos abertos para receber novas denúncias se for o caso".



Karina diz que o suspeito nega os abusos. "Ele fala que a consulta transcorreu na máxima normalidade", conta. As investigações prosseguem, com previsão de serem concluídas na próxima semana para formalizar a denúncia ao Ministério Público.