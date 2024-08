Motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclista - Reprodução / TV Globo

Motorista do Porsche teria perseguido e atropelado o motociclistaReprodução / TV Globo

Publicado 01/08/2024 22:07 | Atualizado 01/08/2024 22:12

São Paulo - O Ministério Público de São Paulo denunciou o empresário Igor Ferreira Sauceda pelo crime de homicídio triplamente qualificado - por motivo fútil, por empregar um meio cruel e por impedir a defesa da vítima. Preso desde terça, ele era o condutor do Porsche que atropelou e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, na Avenida Interlagos, zona sul da capital paulista, após suposto desentendimento no trânsito.

A denúncia foi apresentada ontem pela promotora Renata Cristina de Oliveira Mayer, do 3.º Tribunal do Júri da Capital. Ela afirma que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que Igor teria matado Pedro "somente porque se irritou com o fato dele ter danificado o seu carro" - conforme o próprio relato de Sauceda.

Renata considerou também que o crime foi cometido por "meio cruel", porque o motorista do Porsche teria atropelado e arrastado o motociclista por alguns metros, "provocando atroz e desnecessário sofrimento à vítima". Além disso, segundo a promotora, o homicídio revelou "brutalidade fora do comum e em contraste com o mais elementar sentimento de piedade", o que teria dificultado a defesa da vítima.

A defesa de Sauceda diz que o caso "foi uma fatalidade" e nega a versão de que ele tenha tido a intenção de matar o motociclista.