Com o homem, a polícia encontrou um saco contendo uma ossada humanaDivulgação

Publicado 02/08/2024 12:14

Bahia - Um homem, identificado como Israel dos Santos Assis, que foi preso por suspeita de violar sepulturas para roubar ossadas do cemitério de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, admitiu em uma gravação que cometia o crime e diz ter usado a carne para "temperar" o feijão.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, Israel explica que acompanhava os enterros para ter acesso aos corpos que foram enterrados recentemente. Ele também conta que "temperou" a carne humana com sazón e cozinhou no feijão, mas não engoliu.

"Tratei (a carne humana), joguei no feijão… mas não pode comer, não. Só mastigar assim e depois jogar fora. Não engoli, não. Só mastiga e joga fora, só para sentir o gosto", relatou. "É doce, mas não pode engolir, não", completou.

Israel ainda detalha que utilizava uma talhadeira e uma marreta como instrumentos de suporte para abrir os túmulos, e confessou que vigiava a movimentação do cemitério para escolher o cadáver.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que uma "equipe de investigação da Delegacia Territorial (DT/São Francisco do Conde), situada no Recôncavo baiano, efetuou a prisão em flagrante na tarde da última terça-feira (23/7)".Com o homem, que é acusado de violação de sepultura em cemitério do município, os agentes encontraram um saco contendo uma ossada humana. Ele confessou o crime de vilipêndio de cadáver.