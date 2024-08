Homem foi localizado na mesma cidade em que praticou o crime - Divulgação

Homem foi localizado na mesma cidade em que praticou o crimeDivulgação

Publicado 05/08/2024 13:58

Goiás - Um homem foi preso por tentar matar um motorista de aplicativo durante uma corrida. O caso aconteceu em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, Danyel Douglas Fernandes de Jesus, conhecido como "Ben 10", de 19 anos, havia pedido uma corrida para o município de Goianira junto de quatro adolescentes, dois do sexo feminino e dois do sexo feminino. Quando o motorista chegou, o grupo entrou no veículo e anunciou o assalto.

Ao todo, o motorista sofreu 13 facadas, mas ainda assim conseguiu abrir a porta do carro e escapar. Durante a ação, uma das mulheres chegou a gritar várias vezes que eles tinham que matar a vítima. O homem recebeu socorro de civis e depois foi levado para um hospital, onde se recuperou dos ferimentos.

O grupo roubou seu celular, carteira, documentos, cartões e dinheiro. Eles tentaram levar o automóvel, mas a chave quebrou na ignição. Em seguida, os cinco fugiram. O caso aconteceu em agosto de 2023, mas a prisão de Danyel ocorreu apenas na última sexta-feira (2).

Ele foi localizado no bairro Parque Tremendão, em Goiânia. Após ser interrogado, o homem confessou o crime. Ele irá responder por latrocínio tentado. Os outros envolvidos já foram identificados pela polícia. Eles serão responsabilizados através procedimentos instaurados conforme o Estatuto da Criança de Adolescente.