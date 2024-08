Amigos e familiares se despedem de Caçulinha - Tomzé Fonseca / Agnews

Publicado 05/08/2024 13:56

Rio - Amigos e familiares deram o último adeus ao músico Rubens Antônio da Silva, conhecido como Caçulinha, em velório na capela do Cemitério São Paulo, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista, nesta segunda-feira (5). Famoso por seu trabalho no "Domingão do Faustão", o artista morreu aos 86 anos, nesta madrugada , no Hospital Sancta Maggiore, onde estava internado há cerca de dez dias se recuperando de um infarto. O sepultamento será às 16h no mesmo local.

Uma coroa de flores em nome de Faustão e sua família foi enviada para homenagear Caçulinha no velório. Estavam presentes no local a irmã do músico, Vanda Cavalheiro, o chef Massimo Ferrari e o executivo Hélio Sileman.A morte do artista foi confirmada pela família nas redes sociais. "É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada. Uma vida de dedicação à música popular brasileira. O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, gravou mais de 30 discos e divertiu muita gente por 60 anos na televisão, deixa um legado imenso de amor à arte", diz a nota.