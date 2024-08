'Modo ladrão' funciona em celulares com sistema operacional Android - Pexels

'Modo ladrão' funciona em celulares com sistema operacional AndroidPexels

Publicado 08/08/2024 16:47

O Google começou a liberar nesta quarta-feira, 7, uma função antirroubo no Android que se tornou conhecida como "modo ladrão" para bloquear celulares roubados, utilizando inteligência artificial para detectar movimentos bruscos que possam indicar roubo, como os praticados pela "gangue da bicicleta" no Brasil.

Diante disso, a tela do telefone será bloqueada rapidamente. Inicialmente, a ferramenta estará disponível para usuários do sistema operacional Android. No início deste ano, o governo federal também atualizou as funções do aplicativo Celular Seguro, facilitando o cadastro sem a necessidade de incluir o modelo do aparelho e o IMEI para bloqueio.

O diretor de produtos da EXA, Iago Maciel, destaca a importância dessas ferramentas para garantir a segurança dos usuários, mas ressalta a necessidade de investir em soluções complementares, como o aplicativo Proteção Pix: Dinheiro Seguro, desenvolvido pelo Grupo EXA. Em sua versão gratuita, o app permite rastreamento em tempo real do aparelho e captura de imagens do criminoso pela câmera frontal.