Bruno Engler (PL), à esquerda, e Rogerio Correia (PT), à direita - Reprodução

Publicado 09/08/2024 08:56 | Atualizado 09/08/2024 08:58

O primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte foi marcado pela polarização com o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virando tema do confronto. Ao longo do encontro organizado pela Band na quinta-feira (8), os candidatos Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL) tentaram associar suas imagens aos políticos nacionais.

Enquanto Correia fez uma prestação de contas sobre as ações do governo federal na capital mineira, Engler procurou criticar o petista, relembrando os feitos de Bolsonaro na cidade.

"O presidente Bolsonaro vai estar aqui conosco na campanha, ele sabe da importância da nossa capital, mas a gente está aqui nesse debate discutindo os problemas de Belo Horizonte. É importante, sim, o apoio político, todo mundo sabe o lado que eu tenho e as pautas que eu defendo", afirmou Engler em um embate direto com Correia.

"Eu acho difícil que o Bolsonaro venha para Belo Horizonte no futuro, porque ele está perto de ser preso", respondeu Correia. "Mentira!", exclamou Engler no fundo. "O candidato não precisa ficar nervoso, toma uma cloroquina e fica mais calmo", completou o deputado do PT.

Durante o debate, o senador Carlos Viana, que é o candidato do Podemos à prefeitura criticou o excesso de citações dos cabos eleitorais. "Parece que quem vai governar Belo Horizonte é Lula ou Bolsonaro", afirmou.