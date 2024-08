Movimento de veículos nas rodovias com pedágio registrou alta em julho - Agência Brasil

Publicado 09/08/2024 13:23

O fluxo total de veículos em estradas com pedágio no Brasil subiu 0,2% na passagem de junho para julho, na série com ajuste sazonal, informaram a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR) e a Tendências Consultoria Integrada. Nas aberturas, o fluxo de veículos leves subiu 0,6% e o de pesados, recuou 0,7%.

Com esse resultado, o fluxo de veículos leves apresentou a terceira alta consecutiva, renovando o maior nível da série histórica, informaram a ABCR e a Tendências em nota.

"Esse quadro está associado com o aquecimento adicional do mercado de trabalho, cuja trajetória recente é marcada pelo aumento na geração de vagas formais e dos rendimentos reais. Além disso, há influências favoráveis decorrentes da moderada redução dos juros bancários", destacam os analistas da Tendências Consultoria Thiago Xavier e Davi Gonçalves.

Xavier e Gonçalves também apontam que, a despeito da queda no tráfego de veículos comerciais em julho, o índice permanece em níveis elevados, situando-se próximo do maior nível da série histórica.

O quadro, afirmam, está ligado ao aquecimento do consumo de bens duráveis, na esteira da melhora das condições financeiras e da resiliência do mercado de trabalho.

Estados

O fluxo total de veículos em rodovias com pedágio em São Paulo subiu 0,2% em julho frente a junho, de acordo com a ABCR. O segmento de pesados recuou 0,6% e o fluxo de veículos leves caiu 0,2% no período. Em relação a igual mês de 2023, o índice total em São Paulo cresceu 4,1%, com salto de 8,4% em pesados e 2,9% em leves.

No Rio de Janeiro, o fluxo total subiu 4,2% na margem em julho, com alta de 4,6% nos veículos leves e 2,4% nos pesados. Na comparação interanual, o fluxo de veículos no Rio de Janeiro subiu 8,6% em julho, com avanço de 13,7% nos pesados e aumento de 7,6% nos leves.