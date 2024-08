Influenciador gravou vídeo sobre perigos de avião da Voepass - Reprodução Youtube

Publicado 09/08/2024 15:46 | Atualizado 09/08/2024 16:14

O influenciador de viagem Lucas Estevam, conhecido nas redes sociais pelo projeto Estevam pelo Mundo, gravou há 13 dias um vídeo abordando os perigos de voar em uma aeronave modelo ATR 72, da empresa Voepass, antiga Passaredo. A companhia é a responsável pelo avião que caiu nesta sexta-feira (9) na cidade de Vinhedo (SP) . Até o momento, 62 pessoas morreram, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas.

No vídeo, o influenciador aborda se é seguro ou não voar pela Voepass, a companhia aérea mais antiga do Brasil, e informa que ela foi criada em 1981 com o objetivo de realizar transportes regionais. "Julia é tranquilo voar nesse avião? O pessoal de casa pode ficar tranquilo? Ouvi dizer que nunca caiu nenhum...", pergunta o influenciador a uma aeromoça. A mulher responde que sim, que a aeronave é segura. Assista:

Após o acidente, diversos internautas deixaram comentários na publicação demosntrando receio e que chegaram até o vídeo após a notícia sobre o caso.

Câmeras registraram a queda



A aeronave caiu em uma área residencial, próximo a rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Imagens do acidente foram compartilhados por pessoas que estavam próximas ao local.

O Governo do Estado de São Paulo informou que equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Defesa Civil foram acionadas para ocorrência. O governador Tarcísio de Freitas, que estava em Vitória (ES) para reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), está retornando ao estado e seguirá para o município de Vinhedo para acompanhar o trabalho das equipes.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), foi acionada para atuar na investigação. Durante cerimônia em Santa Catarina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio para as vítimas.

Já a companhia aérea disse que está prestando pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.