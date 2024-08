Professora da UFPR, vítima do acidente aéreo em Vinhedo, salvou animais das enchentes no RS - Reprodução Redes Sociais

Publicado 09/08/2024 20:24 | Atualizado 09/08/2024 20:29

Silvia Cristina Osaki, professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e médica veterinária, foi confirmada como uma das vítimas na queda de avião nesta sexta-feira 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A universidade lamentou a morte da profissional. "É com profundo pesar que a Universidade Federal do Paraná (UFPR) lamenta o falecimento da professora Silvia Cristina Osaki", começa o comunicado, que também traz depoimentos de ex-colegas de Silvia

"A perda da professora Silvia Cristina é uma imensa tragédia que atinge toda a comunidade do Setor Palotina e da UFPR como um todo. Sua dedicação à educação e à pesquisa, bem como seu compromisso com o desenvolvimento de nossos estudantes, deixarão um legado que será lembrado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar ao seu lado", lamentou o diretor Wilson de Aguiar Beninca.

"Seu dinamismo marcante e disposição imensurável também foram contemplados pelos moradores de Canoas, Rio Grande do Sul, onde Silvia atuou como voluntária no resgate de animais da enchente que recentemente acometeu o local. Com um ritmo de vida e trabalho intenso, incluindo pedaladas antes do amanhecer a jogos de vôlei noturnos, ela construiu vínculos profissionais e laços de amizade dentro e fora da universidade, deixando um legado não só por suas realizações, mas também por seu espírito cômico, presença sempre marcante, alegria contagiante, autenticidade e irreverência. Sentiremos sua falta. Condolências à família e amigos", acrescentou a direção do setor.

"Enlutada, a Universidade Federal do Paraná presta solidariedade aos familiares e amigos da professora Silvia", finaliza o comunicado.

Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em 1996, Silvia fazia parte do quadro de professores da UFPR desde 2009, lecionando nos cursos de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas. Atualmente, ministrava as disciplinas de Zoonoses, Epidemiologia Veterinária, Saúde Pública e Educação para Saúde no setor Palotina, além de participar no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal (PPGCA). Foi coordenadora do curso de Medicina Veterinária de 2015 a 2018 e do PPGCA de 2021 a 2023.

Na Secretaria de Saúde de Palotina, Silvia Cristina Osaki foi membro do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, da Sala da Situação da Dengue e do Conselho Municipal de Turismo, além de atuar como secretária da Associação dos Amigos do Hospital Municipal.