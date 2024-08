Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 10/08/2024 11:15 | Atualizado 10/08/2024 11:17

São Paulo - A gestão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) é considerada ótima ou boa por 32% dos entrevistados, segundo pesquisa Datafolha divulgada na noite de sexta-feira, 9. Outros 27% avaliam a gestão como ruim ou péssima

A pesquisa ainda indica que a taxa de aprovação do governador é mais alta entre homens do que entre mulheres (39% e 26%, respectivamente), e entre aqueles que têm 60 anos ou mais, em comparação com os eleitores entre 16 e 24 anos (37% e 16%, respectivamente). Tarcísio também vai melhor entre os menos instruídos, com 38%, do que entre os mais instruídos, com 29%.

Tarcísio é o nome mais cotado como possível candidato à Presidência em 2026 pelo campo bolsonarista. No lançamento da pré-candidatura de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo, há uma semana, Bolsonaro posicionou o governador como uma figura de contraponto a Lula.

Os números ficaram estáveis em relação ao levantamento anterior do Datafolha, produzido em julho. A pesquisa foi realizada com 1 092 eleitores na cidade de São Paulo e tem margem de erro de três pontos porcentuais, dentro do nível de confiança de 95%.