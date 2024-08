Avião turboélice ATR-72 da Voepass fazia o voo 2283 - Paulo Pinto/Agência Brasil

Pelo menos quatro das 62 vítimas do acidente com o voo 2283 da Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), na tarde de sexta-feira (9), em Vinhedo, no interior paulista, tinham dupla nacionalidade. São três venezuelanas e uma portuguesa.



A confirmação foi feita neste sábado (10) pela Voepass. As vítimas venezuelanas são Josgleidys Gonzalez, Joslan Perez e Maria Parra; e a portuguesa é Gracinda Marina.



“Todos os passageiros a bordo do voo 2283 apresentaram-se para embarque portando documentação de emissão no Brasil”, detalhou a Voepass.



De acordo com o porta-voz da Defesa Civil de São Paulo, capitão Roberto Farina, um cão que estaria com os venezuelanos foi encontrado entre os destroços.



Farina informou que - até o começo desta tarde - 31 corpos tinham sido removidos da fuselagem, e 24 já foram transportados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo.



O reconhecimento das vítimas está sendo realizado por três técnicas, segundo o diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Carlos Palhares: impressão digital, odontologia (arcada dentária) e exames genéticos.



Os parentes podem colaborar com o trabalho de identificação fornecendo documentações médicas, como exames, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário. Informações sobre tatuagens e fraturas também podem ajudar no reconhecimento.

O governo de São Paulo realiza o atendimento dos familiares no auditório do Instituto Oscar Freire, a poucos metros da unidade central do Instituto Médico Legal (IML).



Como foi o acidente

O avião turboélice ATR-72 da Voepass fazia o voo 2283, que ia de Cascavel, no Paraná, ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave decolou com 62 pessoas, sendo quatro tripulantes, e caiu pouco depois das 13h20 de sexta-feira (9), em Vinhedos, no interior paulista, a 70 quilômetros do destino do voo. Não houve sobreviventes.

As caixas-pretas do avião foram localizadas e enviadas a Brasília, onde estão sendo analisadas por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica.



De acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.



A companhia aérea manifestou "profunda dor" pelo acidente. “A equipe da Voepass Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita as famílias das vítimas, a fim de prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações junto às autoridades competentes”, publicou, em nota. As caixas-pretas do avião foram localizadas e enviadas a Brasília, onde estão sendo analisadas por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica.De acordo com as informações iniciais da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião estava em situação regular.A companhia aérea manifestou "profunda dor" pelo acidente. “A equipe da Voepass Linhas Aéreas segue direcionando seus esforços para apoiar de forma irrestrita as famílias das vítimas, a fim de prover não só estrutura operacional, mas também conforto e solidariedade, além de contribuir com as investigações junto às autoridades competentes”, publicou, em nota.