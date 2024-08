Vítimas eram 34 homens e 28 mulheres - Reprodução

Publicado 10/08/2024 19:31 | Atualizado 10/08/2024 20:23

A Defesa Civil de São Paulo confirmou que as 62 vítimas, 34 homens e 28 mulheres, foram resgatados neste sábado em Vinhedo. As forças de segurança e resgate do Governo de SP concluíram a operação às 18h30 deste sábado (10). Todos os corpos foram encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo para a identificação e liberação às famílias.

Até o momento, 50 corpos já foram enviados ao IML Central e o restante está a caminho do local. Duas vítimas já foram identificadas e 30 corpos foram necropsiados e radiografados. As outras ocorrências que seriam atendidas no local foram direcionadas para outras unidades, que funcionarão 24 horas.

O Estado de São Paulo decretou luto oficial de três dias em homenagem às 62 vítimas que estavam em um voo de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos.