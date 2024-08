Gerente de Logística José Carlos Copetti, morador do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo - Reprodução/redes sociais

Gerente de Logística José Carlos Copetti, morador do Vale do Paraíba, no interior de São PauloReprodução/redes sociais

Publicado 12/08/2024 08:35 | Atualizado 12/08/2024 08:37

O gerente de Logística José Carlos Copetti, morador do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, foi a primeira das 62 vítimas da queda do avião da Voepass a ser velada. O corpo foi liberado durante a tarde de domingo, 11, e o velório ocorreu à noite, no Cemitério e Crematório Parque das Flores, em São José dos Campos.

A filha de José Carlos, Nicole Copetti avisou amigos e familiares sobre a cerimônia de despedida no Instagram. Antes, na mesma rede social, ela prestou homenagem ao pai.

"Deus tem planos difíceis da gente entender, sua partida repentina é realmente um deles. Todo mundo que teve a chance de te conhecer e conviver contigo sabe como você era a vida de qualquer ambiente", escreveu. "Eu sou grata e sortuda por ter a oportunidade de viver 24 anos com a sua luz". Além da jovem, José Carlos deixou a mulher e o filho caçula.



Carreira



Formado em Administração, com pós-graduação em Engenharia de Produção, José Carlos foi analista de Faturamento na DHL, analista de Suprimentos na Fibria, coordenador de Logística na Votorantin Cimentos e, desde 2023, trabalhava como gerente de Logística na Mantiqueira Brasil.



Experiente, ele gostava de dividir seu conhecimento. Um exemplo foi a história do termo "logística", que compartilhou em um perfil profissional. "Logística? Vocês conhecem a origem do nome? A palavra logística tem a sua origem no verbo francês loger — alojar ou acolher. Foi inicialmente usado para descrever a ciência da movimentação, suprimento e manutenção de forças militares no terreno.

Posteriormente, foi usado para descrever a gestão do fluxo de materiais numa organização, desde a matéria-prima até aos produtos acabados", ensinou. Nessa mesma rede, amigos e colegas de trabalho têm publicado homenagens e mensagens de despedida.