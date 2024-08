Brasil quer superar a marca de 8,1 milhões de turistas por ano - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 12/08/2024 13:42

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que aprova o Plano Nacional de Turismo para o quadriênio 2024-2027. O objetivo é que o Brasil seja o País que mais recebe turistas na América do Sul até 2027, para que o turismo seja vetor de desenvolvimento sustentável e gerador de trabalho e renda para os cidadãos brasileiros.

O documento define metas a serem alcançadas pelo setor nos próximos três anos, como o aumento de 93 milhões para 150 milhões no número de viagens nacionais e alcançar a marca de US$ 8,1 bilhões em receitas geradas por estrangeiros.

Estima-se ainda elevar de 2 milhões para 3 milhões o número de postos de trabalho formais no turismo nacional e superar os 8,1 milhões de turistas internacionais anuais, alcançando a marca de 10 milhões.

"Temos o compromisso de alcançar a marca de 10 milhões de visitantes estrangeiros e, se mantivermos os bons resultados registrados neste ano, não tenho dúvida de que atingiremos o objetivo. O plano não é do Ministério do Turismo, é uma orientação para todos - órgãos públicos e iniciativa privada. É um plano para o Brasil, a ser implementado por todos", afirmou o ministro.