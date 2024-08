KC-390 foi utilizado nos resgates de brasileiros na Faixa de Gaza e apoio às vítimas das enchentes no RS - Divulgação / FAB

KC-390 foi utilizado nos resgates de brasileiros na Faixa de Gaza e apoio às vítimas das enchentes no RSDivulgação / FAB

Publicado 12/08/2024 12:37 | Atualizado 12/08/2024 12:40

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta segunda-feira (12) que colocará à disposição das famílias das vítimas do acidente aéreo da Voipass, ocorrido em Vinhedo, São Paulo, a aeronave KC-390 para o transporte das urnas funerárias. A tragédia, ocorrida na última sexta-feira (9), resultou na morte de 62 pessoas , e os corpos serão levados ao aeroporto de Cascavel, no Paraná, de onde seguirão para suas respectivas cidades de origem.O KC-390 é conhecido por sua capacidade de realizar grandes operações de resgate e apoio em situações de crise. A aeronave foi utilizada durante a evacuação de brasileiros na Faixa de Gaza e no socorro às vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, em abril deste ano.De acordo com a instituição, a aeronave já está posicionada na Base Aérea de São Paulo, aguardando as liberações necessárias por parte dos órgãos competentes para iniciar o transporte dos corpos.