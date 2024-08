Vídeo mostra o momento em que três policiais militares prendem suspeito em MG - Reprodução/vídeo

Publicado 12/08/2024 15:08

Um vídeo, que circula nas redes sociais, registra o momento em que três policiais militares deram socos e usaram arma de choque em um homem durante uma abordagem no Conjunto Habitacional do Barreiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no último sábado, 10. Moradores fizeram as imagens da prisão do homem que, segundo a polícia, é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes foram até o local para checar uma denúncia contra dois suspeitos de tráfico de drogas. Eles bateram no apartamento de um dos homens e ninguém atendeu, mas de acordo com o documento, os militares sentiram um forte cheiro de maconha e resolveram pegar uma escada no batalhão e entrar no imóvel por uma janela, que estava aberta.



Os policiais encontraram uma barra de maconha e mais quatro pedaços da droga. Enquanto guardavam os materiais na viatura, eles abordaram um suspeito conhecido por passagens criminais, que usava a mesma roupa informada por uma denúncia anônima.



O homem foi abordado e os moradores registraram a violência e as agressões. O boletim de ocorrência diz ainda que o suspeito resistiu e deu uma cabeçada no rosto de um dos policiais, e foi preciso usar a pistola de choque porque não havia espaço nem segurança para realizar o disparo dos dardos.

No vídeo, pelo menos três policiais aparecem segurando o suspeito. É possível ver que também utilizam o armamento de choque. Um dos militares chega a agredir o homem com um soco. Ele grita de dor.

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito Gustavo de Oliveira disse que ninguém colocaria a mão nele. O advogado do suspeito afirmou que a abordagem policial foi muito violenta e que o homem foi torturado.

Vídeo mostra 'abordagem violenta' durante prisão em Belo Horizonte, Minas Gerais.



Em nota ao O DIA, a Polícia Militar de Minas Gerais informou que tomou conhecimento das imagens e que "estará analisando o fato para a tomada das medidas que se fizerem pertinentes".

"A Polícia Militar renova a cada dia o seu compromisso com a segurança e está sempre à disposição dos cidadãos através do telefone "190", em caso de acionamento do serviço de emergência policial ou do disque denúncia através do telefone "181".