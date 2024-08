Homem ameaçou a vítima de morte caso ela contasse sobre o crime - Divulgação/PCGO

Homem ameaçou a vítima de morte caso ela contasse sobre o crimeDivulgação/PCGO

Publicado 14/08/2024 09:40 | Atualizado 14/08/2024 09:45

Goiás - Um homem foi preso suspeito de abusar de uma menina de 12 anos, que estava atuando como babá de sua filha, de apenas 4 meses. A captura aconteceu nesta terça-feira (13) em Piracanjuba, no interior de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, o homem e sua mulher teriam contratado a vítima para passar a noite na residência. Quando sua companheira já estava dormindo, o homem foi ao quarto do bebê, que estava sob os cuidados da menina, e praticou diversos abusos sexuais contra ela. Ele também a ameaçou de morte caso ela contasse do estupro, que aconteceu há cerca de um mês.

O investigado possui amigos em comum com a mãe da vítima, e soube através deles que a menor teria relatado os abusos para ela. Depois que descobriu que o estupro não era mais segredo, o suspeito foi até a casa da menina e ameaçou as duas caso fosse denunciado.

No entanto, a partir de uma denúncia feita pela mãe da menina, a Polícia Civil passou a investigar o ocorrido e confirmou o crime. O homem foi capturado e preso preventivamente.

Na delegacia, o autor, que não possui antecedentes criminais, manteve silêncio sobre os fatos. Se condenado, sua pena poderá passar de 15 anos de prisão.