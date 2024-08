Lara Cristina e seu marido, Miguel Henrique. - Reprodução / Instagram

Lara Cristina e seu marido, Miguel Henrique.Reprodução / Instagram

Publicado 14/08/2024 14:51 | Atualizado 14/08/2024 14:58

Noiva não convida parentes para casamento e áudios da revolta viralizam na internet.



Créditos: Redes Sociais pic.twitter.com/vAYCaTyMIy — Jornal O Dia (@jornalodia) August 14, 2024 O dia do casamento era para ser uma data inesquecível para a atendente de call center Lara Cristina, 29 anos, moradora de Goiânia. Mas a data ficou em evidência após um vídeo viralizar em uma rede social mostrando a revolta de parentes ao descobrirem que não foram convidados para a celebração. A cerimônia 'intimista' aconteceu no último sábado (10) e contou com menos de 50 pessoas, selecionadas 'a dedo' pela noiva e seu marido, Miguel Henrique.

A sequência de áudios começa com uma tia que anuncia o momento.

"A família está sabendo que a Lara Cristina casou e convidou ninguém da família, nem comentaram. Acabei de ver lá no Instagram o casamento dela, mais bonito, um monte de gente que chamou ninguém da família", disse.

Em seguida, um homem concorda e classifica como "decepção" a atitude da jovem.

"É, foi decepção, né. Desse jeito aí, casar e não convidar ninguém da família", lamentou.

A mulher então retorna a crititicar Lara.

"Maior festança, nem comentou pra ninguém. Ela vai pra casar escondida e não tinha que ter postado nada não, gente, ser em segredo, porque todo mundo é amigo nas redes sociais e vê. Casar escondida não pode mostrar nada", falou.

Um outro familiar escreveu que a cerimônia não foi completamente escondida. "Casar escondido, mais um um ano postando organização... kkkk", comentou.

Noiva respondeu às críticas

Lara gravou um vídeo explicando que sua decisão de não convidar os familiares já havia sido comunicada com antecedência. Segundo ela, o casamento não era um segredo e, inclusive, a noiva havia feito uma postagem no Instagram 57 semanas antes do evento, esclarecendo os motivos para a escolha de uma cerimônia mais reservada.