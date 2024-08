Motorista de Posrche agrediu entregador após discussão em BH - Reprodução / Internet

Publicado 15/08/2024 12:06 | Atualizado 15/08/2024 13:10

O motorista de um Porsche foi filmado agredindo um entregador após uma discussão iniciada por causa do estacionamento da motocicleta em frente à garagem na tarde desta quarta-feira (14), no bairro Santa Inês, em Belo Horizonte. O incidente foi registrado por câmeras de segurança e por testemunhas que estavam no local. Durante a confusão o homem teria chamado o motociclista de "lixo" e que o "carro custava "um milhão".

Dono de Porsche derruba moto e agride entregador após discussão em Belo Horizonte.



Crédito: Redes sociais pic.twitter.com/eOkeZaQNAa — Jornal O Dia (@jornalodia) August 15, 2024



Nas imagens, o homem desce do carro exaltado, gesticulando de forma agressiva, e em seguida, joga a moto do entregador no chão. O condutor do veículo de luxo então avançou em direção ao motociclista, desferindo socos, chutes e empurrões. O entregador tentou se esquivar, mas foi atingido por um dos golpes.



Em seguida, o rapaz pede o aparelho de volta enquanto o homem arrasta a moto pelo chão. Uma mulher que grava a cena fala que o homem estaria estragando o veículo. Ele rebate dizendo que já havia pedido a retirada e diz que o automóvel também foi danificado.

A testemunha, então, argumenta que a situação poderia ser resolvida "em comum acordo" e que "erros acontecem". O motorista rebate dizendo o veículo estava parado na porta de saída e "já havia pedido" para o motociclista retirar, que respondeu que a moto foi derrubada antes.

Após a devolução do celular, o motociclista retirou o veículo do local, momento em que o agressor teria gritado: "Essa moto é um lixo, você é um lixo, meu carro custa um milhão!", segundo relato da vítima.



De acordo com a Polícia Militar, ele deixou o local antes da chegada de agentes e ainda não foi identificado. A Polícia Civil informou que ninguém foi conduzido à delegacia e que o caso segue em investigação.