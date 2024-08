Delegacia de Polícia da Comarca de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Polícia da Comarca de Jaraguá do Sul, em Santa CatarinaReprodução / Google Street View

Publicado 15/08/2024 11:47 | Atualizado 15/08/2024 11:48

Uma médica de 39 anos foi presa suspeita de atirar no ex-marido em Jaraguá do Sul, norte de Santa Catarina. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a mulher invadiu o apartamento em que o homem estava se hospedando e ficou dentro um armário para surpreendê-lo e realizar os disparos assim que ele chegasse ao local.

Segundo o delegado Caleu Mello, responsável pela investigação, a médica impedia reiteradamente que o pai visse o filho do ex-casal e se negava a cumprir medidas extrajudiciais sobre este litígio.

Então, o homem, que é um policial militar licenciado em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, conseguiu uma ordem judicial de busca e apreensão para passar o Dia dos Pais com a criança, de oito anos, e alugou um apartamento na cidade sul-catarinense para vê-lo. Segundo a Polícia Civil, ele buscou o filho em uma escola sem que a mãe soubesse na última sexta-feira (9), com a obrigação de devolvê-la na segunda-feira (12).

A mulher foi identificada por câmeras de segurança nos corredores do prédio. De acordo com o delegado, as imagens registradas a mostram arrombando o apartamento e fechando a porta. Os disparos aconteceram 57 minutos após o homem entrar na residência com a criança.

O policial, então, foi surpreendido por ela e atingido por três disparos, mas conseguiu se recuperar e imobilizar a ex-mulher até a chegada da polícia, no último domingo (11). Ele está hospitalizado e não corre risco de vida. De acordo com o delegado, os vizinhos não escutaram nenhuma discussão ou briga, o que fragiliza a versão de legítima defesa apontada pela médica.

Segundo a detida, ela sentia medo do ex-marido, e inclusive por isso carregava uma arma, que é legalizada e registrada em seu nome.