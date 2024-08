Sequestrador estuprava a ex-companheira - Pixabay

Publicado 15/08/2024 09:32

Minas Gerais - Uma mulher, de 28 anos, foi resgatada após ser mantida em cárcere privado por seu ex-companheiro, de 34. Enquanto estava sequestrada, ela foi abusada sexualmente e forçada a cozinhar para o suspeito. A situação aconteceu em Bom Sucesso, no interior de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima havia deixado seus dois filhos na casa da irmã no último sábado (10), mas não retornou para pegá-los. A parente acionou o Conselho Tutelar, que informou a situação à polícia.

Como a vítima já havia solicitado medidas protetivas contra seu ex-companheiro, o homem entrou no radar da investigação como um dos possíveis responsáveis por seu desaparecimento. Os agentes se deslocaram até a zona rural do município, onde ele possui um imóvel, nesta terça-feira (13).

Ao chegar no local, o homem percebeu a presença dos policiais e entrou na mata, conseguindo escapar. Já a vítima, foi encontrada em um quarto, em estado de choque. Ela não conseguia responder a nenhuma pergunta.

Abusos

Já na delegacia, a mulher estava um pouco mais calma e falou sobre o ocorrido. Ela disse que o suspeito a abordou enquanto ela estava a caminho da igreja. Ele teria feito ameaças de morte a ela e à família para a convencer a se deslocar para o imóvel.

Na residência, ela foi obrigada a manter relações sexuais forçadas com o ex-companheiro, além de ter que cozinhar para ele.

Agressão anterior

A Polícia Civil foi acionada, no dia 8 de agosto, para comparecer em uma unidade hospitalar e foi informada que uma mulher e duas crianças teriam sofrido violência doméstica, resultando em lesões corporais. Em seguida, a vítima pediu medidas protetivas contra o ex-marido.

O delegado Edgar Sardinha informa que, além do pedido de medidas protetivas, a PCMG já havia representado pela prisão preventiva do investigado. Por conta do sequestro, um novo pedido de prisão foi encaminhado ao Judiciário. O homem segue foragido.