Presidente LulaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 15/08/2024 09:26 | Atualizado 15/08/2024 09:27

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai para o Paraná nesta quinta-feira, 15, onde visitará fábricas e dará entrevista a uma rádio. A passagem do presidente será em cidades na região metropolitana de Curitiba. As informações estão na agenda oficial do presidente.

O chefe do Executivo não voltará nesta quinta para Brasília. Ao fim dos compromissos no Paraná, ele embarca para o Rio Grande do Sul.

Veja lista de compromissos da agenda oficial:

- 9h35 - chegada a Curitiba;

- 9h45 - entrevista à Rádio T, ainda no Destacamento de Controle de Espaço Aéreo;

- 11h - visita à Fábrica de Fertilizantes Araucária Nitrogenados (Ansa), em Araucária (PR);

- 11h45 - foto com os trabalhadores readmitidos pela Ansa;

- 12h - cerimônia de início da retomada da Ansa e anúncio de investimentos na Refinaria do Paraná (Repar), ambas as instalações são da Petrobras;

- 14h50 - visita à fábrica da Renault em São José dos Pinhais (PR);

- 17h40 - partida de Curitiba para Canoas (RS);

- 18h40 - chegada a Canoas (RS).