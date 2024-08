Relatório preliminar sobre o acidente em Vinhedo deve ficar pronto em 30 dias - SSP-SP/Divulgação

Publicado 15/08/2024 09:35

Análise preliminar do gravador de voz da cabine do avião da Voepass que caiu com 62 pessoas a bordo em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 9, indica que o copiloto Humberto de Campos Alencar e Silva perguntou ao piloto Danilo Santos Romano o que estava acontecendo após perceber que a aeronave perdia sustentação. Conforme reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, nesta quarta-feira, 14, até o avião cair se passou cerca de 1 minuto e a gravação foi finalizada com gritos.