No início da manhã, por volta das 5h50, o tráfego foi parcialmente liberado no localReprodução

Publicado 16/08/2024 09:16

Uma batida entre um caminhão e uma carreta na madrugada desta sexta-feira, 16, provocou bloqueio de pistas da Rodovia Castello Branco (SP-280) no sentido do interior. De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), o acidente ocorreu por volta das 3h30 na altura do km 30 no município de Jandira, e chegou a bloquear totalmente o trânsito no trecho. Pelo menos uma pessoa ficou ferida.

No início da manhã, por volta das 5h50, o tráfego foi parcialmente liberado no local. Por volta das 7h20, a CCR ViaOeste, que administra a via, ainda registrava congestionamento, em reflexo do acidente. A lentidão vai do km 18 ao 27 pela pista expressa no sentido do interior. Pela pista Marginal, a velocidade reduz até o km 24.

Segundo informações da ARTESP, a carreta trafegava no sentido interior pela faixa 2 quando se deparou com um caminhão parado na faixa de rolamento. Não houve tempo hábil para parar ou desviar, o que ocasionou a colisão.

Com o impacto, o cavalo mecânico desatrelou da carreta, e foi projetado para as faixas 3 e 4. O caminhão parou entre as faixas 1, 2 e 3. O acidente não deixou vítimas graves, apenas uma pessoa, que estava na carreta, feriu-se levemente e foi encaminhada a um hospital próximo.