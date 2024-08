O meio de acesso mais adotado foi o telefone móvel celular, mencionado por 98,8% dos conectados - Reprodução / Internet

O meio de acesso mais adotado foi o telefone móvel celular, mencionado por 98,8% dos conectadosReprodução / Internet

Publicado 16/08/2024 13:00

Em oito anos, 48,316 milhões de brasileiros passaram a usar a internet no País. O Brasil alcançou a marca de 164,5 milhões de habitantes conectados em 2023, o equivalente a 88,0% da população de 10 anos ou mais de idade, estimada em 186,9 milhões de pessoas. Entre os internautas, 94,3% declararam que usavam a internet todos os dias.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 2023, a Pnad TIC, e foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 16.

Na passagem de 2022 para 2023, diminuiu a proporção de crianças de 10 a 13 anos usuárias de internet, de 84,9% para 84,2%. Por outro lado, aumentou a inclusão digital de idosos: a proporção de internautas na faixa etária de 60 anos ou mais avançou de uma fatia de 62,1% para 66,0%.

"O porcentual de idosos (60 anos ou mais) que utilizam a Internet subiu de 24,7% em 2016 para 66,0% em 2023. Entre 2019 e 2023, o grupo teve expansão de 21,2 pontos porcentuais e ante 2022, o aumento foi de 3,9 pontos porcentuais", frisou o IBGE.

Quanto à escolaridade, entre as pessoas sem instrução, apenas 44,4% acessaram a Internet, ao passo que esse porcentual subia a 97,6% no grupo com ensino superior completo. Em 2023, 97,6% dos estudantes da rede privada e 89,1% dos alunos da rede pública utilizaram Internet.

Considerando todos os internautas, 10,2% acessaram a internet por conexão gratuita pública em escolas, universidades ou bibliotecas públicas. Entre os estudantes da rede pública usuários da internet, 30,5% utilizaram essa forma de acesso, fatia maior que a observada em 2022, de 26,7%.

Inclusão digital

Desde 2016, quando começou a série histórica da pesquisa do IBGE, o contingente de excluídos digitais foi reduzido em 62,5%: havia 59,7 milhões de brasileiros sem acesso à internet naquele ano, 37,3 milhões a menos que os atuais 22,4 milhões de desconectados registrados atualmente.

O número de domicílios conectados à internet ficou 24,7 milhões maior em oito anos: em 2016, havia 47,8 milhões de lares com utilização da internet, subindo a 72,5 milhões em 2023.

Na população que usava a internet, o meio de acesso mais adotado foi o telefone móvel celular, mencionado por 98,8% dos conectados, seguido pela televisão, citada por 49,8%. A conexão via televisão vem aumentando continuamente desde 2016, quando apenas 11,3% dos internautas acessavam a rede por esse aparelho. Já o acesso à internet via microcomputador recuou de 63,2% em 2016 para 34,2% em 2023, e via tablet, de 16,4% para 7,6% no período.

Em 2023, a maioria dos usuários usou a internet para conversar por chamadas de voz ou vídeo (94,6%). A segunda finalidade mais relatada de uso foi enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (91,1%), seguida por assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes (87,6%) e usar redes sociais (83,5%).

Excluídos digitais

Cerca de 22,4 milhões de brasileiros de 10 anos ou mais de idade não usavam a internet. Três em cada quatro excluídos digitais não tinham completado o ensino fundamental (75,5% dos brasileiros que não acessavam internet).

Mais da metade (51,6%) da população desconectada da rede era idosa. O motivo mais apontado foi não saber usar a internet, mencionado por 46,3% dos excluídos digitais.