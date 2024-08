Mais de 2,1 milhões de candidato são esperados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 16/08/2024 15:15

Os mais de 2,1 milhões de candidato do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) que farão provas neste domingo (18) já podem consultar a concorrência por vaga em cada bloco temático do certame.



Cada candidato pôde se inscrever em apenas um bloco temático e, dentro do mesmo bloco, classificou, por ordem de preferência, os cargos desejados.



Os blocos de 1 a 7 exigem formação de nível superior. Já a escolaridade para o bloco 8 é nível médio ou técnico.



Concorrência



Para que o candidato saiba como está a concorrência dentro do bloco em que disputa a sua vaga, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) divulgou nesta semana uma tabela que traz várias informações como a proporção de candidatos por vaga.

Em média, se consideradas todas as vagas do certame, nestes oito blocos, a proporção de candidatos por vaga é de 318,4.



O bloco temático com mais candidatos é o 8, de nível médio. São mais de 694 mil inscritos, o que resulta na maior concorrência: são 1.003 candidatos por vaga do bloco.



O bloco 7 (gestão governamental e administração pública) tem o maior número de vagas, são 1.737. A taxa de candidatos por vaga é de 242,9.



A menor concorrência é para os candidatos do bloco 1 (infraestrutura, exatas e engenharias), com a relação de 161,6 candidatos por vaga.



Porém, o ministério da gestão esclarece que o sistema de seleção do certame com candidatos concorrendo a mais de um cargo dificulta a definição estatística da disputa dentro dos blocos. Em nota, o membro do Grupo Técnico Operacional do concurso unificado do MGI, Pedro Assumpção Alves, explicou. “No CPNU, cada candidato se inscreveu para várias vagas dentro do mesmo bloco, isso permite que ele concorra a mais vagas e tenha mais chance de entrar na administração pública”.



Cotas



Dentro das categorias para a política de cotas, os candidatos que estiverem aptos terão as seguintes relações candidato/vaga, no total de blocos:



pessoas negras: 315,7 candidato/vaga;



pessoas com deficiência (PCD): 114,7 candidato/vaga;



indígenas: 68, 4 candidatos/vagas.



Alves estima que a alta participação de pessoas negras (pardos e pretos), pessoas com deficiência e indígenas, somada à política de cotas e ao formato do certame, permitirão uma maior inclusão no serviço público brasileiro, dentro da estratégia de aumentar a diversidade e transformar a administração pública em um local mais democrático.



Bloco temáticos



Os oito blocos temáticos estão separados por área de atuação, para preenchimentos de 6.640 vagas em 21 órgãos federais, conforme a especialização ou formação do candidato. São 5.948 vagas de nível superior e 692 de nível médio, assim dividas:



Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e engenharias, com 744 vagas imediatas;



Bloco 2 – Tecnologia, Dados e Informação, com 580 vagas imediatas;



Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas, com 538 vagas imediatas;



Bloco 4 – Trabalhado e Saúde do Servidor, com 971 vagas imediatas;



Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, com 1.008 vagas imediatas;



Bloco 6 – Setores econômicos e Regulação, com 370 vagas imediatas;



Bloco 7 – Gestão governamental e Administração Pública, com 1.737 vagas;



Bloco 8 – Nível médio, com 692 vagas imediatas.



Total: 6.640 vagas.



Os editais distintos, segmentados por blocos temáticos, com os diversos cargos dentro de uma mesma área estão publicados no site oficial do processo seletivo.



O chamado Enem dos Concursos terá um modelo de seleção inédito, com formação de um banco de candidatos aprovados em lista de espera, para futuras convocações, o que aumentará as chances de convocações dos aprovados.



Com a iniciativa, cada um dos oito blocos terá um cadastro reserva com o dobro do número de vagas imediatas do respectivo bloco o que resultará em 13.280 pessoas no banco de candidatos aprovados.



Bloco 1: 1.454 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 2: 1.194 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 3: 1.060 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 4: 1.942 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 5: 2.032 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 6: 718 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 7: 3.496 candidatos em cadastro reserva;



Bloco 8: 1.384 candidatos em cadastro reserva;

Total: 13.280 pessoas em cadastro reserva