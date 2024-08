Corpo de Silvio Santos é enterrado em São Paulo - Tomzé Fonseca / AgNews

Corpo de Silvio Santos é enterrado em São PauloTomzé Fonseca / AgNews

Publicado 18/08/2024 09:28 | Atualizado 18/08/2024 10:13

Rio - Silvio Santos foi enterrado, na manhã deste domingo (18), pouco antes das 9h, em uma cerimônia judaica fechada para poucos amigos e família no Cemitério Israelita do Butantã, em São Paulo. O apresentador, um dos maiores ícones da TV brasileira, morreu na madrugada deste sábado (17) por broncopneumonia em decorrência de uma infecção por H1N1

fotogaleria

Em carta divulgada pela família Abravanel, e colocada na porta do cemitério, foi explicado o desejo do apresentador: "Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu".

Segundo as tradições judaicas, religião seguida por Silvio Santos, o enterro deve acontecer o mais rápido possível após a morte. Porém, como o apresentador faleceu no sábado, no shabat, ou dia de descanso, que dura do pôr de sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, o sepultamento foi marcado para a manhã deste domingo.

Estiveram na cerimônia, restrita ao público, familiares e amigos mais próximos de Silvio Santos. Tiago Abravanel, neto do apresentador, e o marido, Fernando Poli foram um dos primeiros a chegar no cemitério. Patrícia Abravanel, Fábio Faria, Daniela Beyruti, Marcelo Beyruti, Celso Portiolli, César Filho, Elaine Mickely, Jassa e Carlos Alberto de Nóbrega também foram prestar suas últimas homenagens.

Na entrada do cemitério, fãs se reuniram para render suas últimas homenagens a Silvio Santos. Com cartazes, fotos e objetos pessoais que fazem alguma referência ao ícone da TV brasileira, diversas pessoas foram se despedir, mesmo que de longe, do apresentador.