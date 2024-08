Corrente de água invade a BR-163 após rompimento de barragem - Reprodução / X

Publicado 20/08/2024 15:20

A barragem de uma represa localizada dentro do condomínio de luxo Nasa Park, entre as cidades de Campo Grande e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, se rompeu nesta terça-feira (20). A água invadiu residências e a BR-163, a rodovia federal mais importante do estado, na altura do km 500, área que precisou ser totalmente interditada. Segundo a Defesa Civil, não há informações de feridos até o momento, apesar do prejuízo financeiro para as casas.

Mato Grosso do Sul | Se rompió la represa de Nasa Park, un lujoso barrio cerrado. Al menos 3 viviendas fueron afectadas y no se registraron víctimas hasta el momento. La ruta BR-163 está bloqueada. pic.twitter.com/gUKbsPD64o — Nacho Lemus (@LemusteleSUR) August 20, 2024

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o momento do rompimento e o espanto dos motoristas que passavam pelo local. Usuários das redes sociais relatam que o condomínio possui seu lago próprio, utilizado por residentes para lazer. Ao portal "Metrópoles", um morador do local afirmou que não conseguiu salvar seus bichos de estimação.

A CCR MSVia, concessionária que administra a estrada, informou em nota que equipes operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), técnicos e o Corpo de Bombeiros estão atuando para que o tráfego seja liberado o mais breve possível.

"A Concessionária iniciou um plano de contingência para segurança da rodovia e de seus clientes, acionando, ainda, demais órgãos competentes para apoiar o atendimento a ocorrência, como Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) e Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis). A orientação é que motoristas busquem por caminhos alternativos para acessar a região", afirma.

"Uma opção para quem trafega pelo sentido norte é fazer o desvio pelo anel rodoviário Dr. Ricardo Trad, que liga Campo Grande a Rochedinho, e que pode ser acessado a partir do km 495 da BR-163/MS. Já para quem está vindo pelo sentido sul, a alternativa é a acessar a estrada de acesso ao Bomfim, no km 529, rumo a Campo Grande", conclui a nota.