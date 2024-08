Dinheiro foi levado à loja em 13 galões de água - Arquivo pessoal

Publicado 20/08/2024 11:43 | Atualizado 20/08/2024 11:52

Um homem comprou um carro com R$ 17 mil em moedas em uma loja de São José, Santa Catarina, nesta segunda-feira (19). Ele entregou aos vendedores 13 galões de água cheios de dinheiro e surpreendeu a equipe do estabelecimento. O veículo, um Honda City 2015, custou R$ 65 mil, e o restante do pagamento, cerca de R$ 48 mil, foi realizado via Pix.

O comprador, que não se identificou, relatou que já havia feito uma compra desta forma e que guardou as moedas por anos. "Eu sempre guardo assim, já é a segunda vez. E tem que trocar com os outros quando tem um volumezinho legal. Vou começar de novo, só que agora só com [moedas] de um real, têm muito volume aquelas moedas", disse ao portal "g1".

Aliatan Gomes, responsável pela venda, admitiu sua surpresa com os galões. "Nunca vimos ou pegamos casos assim. Ficamos chocados", admitiu. O sentimento foi o mesmo com John Raupp, proprietário da revenda de veículos. "Nos apavoramos quando vimos as moedas", afirmou, assumindo que em 14 anos nas vendas, nunca havia visto algo do tipo.