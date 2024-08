A Operação Fames-19 cumpre 42 mandados de busca e apreensão em todo o estado - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 21/08/2024 13:49

Após indícios da existência de um esquema contratação de empresas de distribuição de cestas básicas, durante a pandemia de covid-19, nesta quarta-feira, 21, a Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.



A Operação Fames-19 cumpre 42 mandados de busca e apreensão em todo o estado. A PF busca material suficiente para continuar as investigações e identificar os responsáveis pelas supostas fraudes.



Segundo a Polícia Federal, entre 2020 e 2021, o esquema era o seguinte: grupos de empresas eram contratadas para o fornecimento de cestas básicas e recebiam o valor total do contrato sem entregar todas as cestas previstas na transação.

Em nota, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que, "na época dos fatos, era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia". Segundo ele, a única participação dele foi "em um grupo de consórcio informal de R$ 5 mil com outras 11 pessoas", sendo que uma delas era a investigada. Barbosa completou dizendo estar "confiante na inocência e na Justiça, estando sempre à disposição para colaborar com as investigações".



Por meio de nota, o governo do Tocantins informou que "colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados".



O nome da operação, Fames-19, é uma referência ao período em que houve aumento de pessoas em situação de fome, durante a pandemia de covid-19. Fames vem do latim, que significa fome.