Brigitte Collet esteve à frente da Embaixada da França no Brasil entre 2020 e 2023 - Reprodução/redes sociais

Publicado 23/08/2024 10:57 | Atualizado 23/08/2024 11:06

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou a morte de Brigitte Collet, que esteve à frente da Embaixada da França no Brasil entre 2020 e 2023. De acordo com o presidente, Collet era uma grande diplomata que teve trabalho "extraordinário" em aproximar as relações de ambos os países.

"Meus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho da Embaixadora Brigitte Collet. Uma grande diplomata que teve um trabalho extraordinário em aproximar as relações entre Brasil e França", escreveu Lula nesta sexta-feira, 23, em publicação no X, antigo Twitter.

O perfil da Embaixada da França no Brasil na rede social também se manifestou. "Com grande tristeza informamos sobre o falecimento da Emb. Brigitte Collet, que esteve à frente da nossa embaixada entre 2020 e 2023 e foi peça importante no estreitamento das relações entre França e Brasil", escreveu. "Nosso agradecimento pela dedicação sem limites. Nossos sentimentos à família."