Balas podem estar contaminadas com SalmonellaDivulgação

Publicado 23/08/2024 14:36

Rio - A marca Dori anunciou que iniciará o recolhimento voluntário dos lotes algumas balas fabricadas em Rolândia/PR, no período compreendido entre 21 de junho e 10 julho. A medida, compartilhada nesta quinta-feira (22), segue uma orientação da Avisa, já que os produtos apresentam um potencial risco de contaminação com Salmonella Muenchen.

De acordo com o Ministério da Saúde, a Salmonella é uma bactéria da família das Enterobacteriaceae que causa intoxicação alimentar e em casos raros, pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. A transmissão se dá com a ingestão de alimentos contaminados com fezes de animais.

A bactéria é encontrada normalmente em animais como galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até mesmo em animais domésticos, como cachorros e gatos. Dessa forma, qualquer alimento que venha desses animais ou que tenha entrado em contato com suas fezes podem ser consideradas vias de transmissão da Salmonella (Salmonellose).

Sintomas

A Salmonella pode causar dois tipos de doença, dependendo do sorotipo: Salmonellose não tifoide e febre tifoide. Os sintomas causados por infecção pela bactéria (na forma não tifoide) são semelhantes a outros problemas gastrointestinais. A contaminação é confirmada por meio de exames de sangue e fezes, além da análise clínica do médico, conforme cada caso. Veja quais são os sintomas:

- Diarreia;

- Vômitos;

- Febre moderada;

- Dor abdominal;

- Mal estar geral;

- Cansaço;

- Perda de apetite;

- Calafrios.

Esses sintomas podem surgir entre 6 e 72 horas (usualmente entre 12 e 36 horas) após o consumo do alimento contaminado e costumam permanecer por cerca de 2 a 7 dias. Eles também variam de intensidade de acordo com a quantidade de alimento contaminado ingerido e seu nível de contaminação.

Já a febre tifoide pode causar:

- Febre alta;

- Dores de cabeça;

- Mal-estar geral;

- Falta de apetite;

- Retardamento do ritmo cardíaco;

- Aumento do volume do baço;

- Manchas rosadas no tronco;

- Prisão de ventre ou diarreia;

- Tosse seca.

A febre tifoide pode ter diversas complicações, sendo a hemorragia intestinal, podendo levar até à perfuração intestinal, a principal delas. Qualquer órgão pode ser afetado pela Febre Tifoide, quando a doença evolui com bacteremia e outras complicações menos frequentes são: retenção urinária; pneumonia e colecistite.

As infecções mais graves acontecem em pessoas idosas e em crianças, devido à fragilidade do sistema imunológico. Pessoas com o sistema imunológico comprometido, como transplantados ou portadores da Aids/HIV, também podem apresentar quadros mais graves da infecção por Salmonella. Caso o paciente apresente os sintomas listados, deverá procurar atendimento médico.

Balas serão recolhidas

Através das redes sociais, a marca Dori divulgou o recolhimento voluntário de alguns lotes das seguintes balas: hortelã recheada, Bolete Tutti-Frutti, Hortelã Mint, Morango Recheada, Regaliz Tijolo, Lua Cheia Chantilly e Yogurt100 Morango.

"Os pontos de venda e estabelecimentos varejistas foram orientados a interromper imediatamente a venda desses produtos, e o processo de descontaminação, limpeza e higienização da planta fabril afetada já foi concluído", informou a empresa.

Saiba quais lotes serão recolhidos:

Bala de hortelã recheada 30x600g

Lotes: PRD 210624, PRD 240624 e PRD 250624.

Bala bolete tutti-frutti 30x600g

Lotes: PRD 250624, PRD 270624, PRD 280624, PRD 010724, PRD 020724 e PRD 030724.

Bala hortelã mint 30x600

Lotes: PRD 050724, PRD 080724, PRD 240624, PRD 260624, PRD 270624 e PRD 280624.

Bala morango recheada 30x600g

Lotes: PRD 080724, PRD 090724 e PRD 100724.

Dori regaliz tijolo 16x60g

Lotes: PRD 185 03072024, PRD 186 04072024 e PRD 187 05072024.

Bala lua cheia chantilly 24x600g

Lotes: PRD 020724, PRD 030724 e PRD 040724.

Bala yogurte100 morango 24x600g e bala yogurte100 24x400g

Lotes: PRD 030724, PRD 040724, PRD 050724, PRD 090724, PRD 010724 e PRD 020724.

A empresa informou que os consumidores que compraram algum dos lotes informados deverão entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Dori Alimentos, pelo telefone 0800 707 4077, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 e aos sábados das 8:00 às 12:00, ou por e-mail (sac@dori.com.br), para o esclarecimento de dúvidas sobre o recolhimento e/ou sobre o processo de reembolso, sem quaisquer custos.

Internautas citam sintomas após ingestão dos produtos

Nos comentários da publicação feita pela marca, internautas afirmaram ter tido alguns dos sintomas característicos da infecção por Salmonella após terem consumido os produtos que foram listados no post.

"Foi distribuído balas na escolinha das minhas filhas, coincidência ou não, foi dessas de iogurte. E tbm por coincidência, minha filha de 7 anos ficou muito ruim, por uma semana com vômitos e diarreia, sendo necessário tomar soro, pois ficou muito desidratada. Uma amiguinha da mesma sala ficou igualmente doente. Aqui em casa eu fiquei e minha filha mais velha de 14 anos também. E vamos de mais uma coincidência: somente meu marido e minha filha do meio que não tiveram problemas semelhantes e eles foram os únicos q não consumiram as tais balas", relatou um perfil.

"Agora possivelmente possa ter encontrado a explicação por ter adoecido na semana passada e ainda estou me recuperando (sendo que consumir um pacote bolete). Detalhe, essa dor abdominal é semelhante a dor de cólica nível máximo. Morei quatro dias no banheiro. No meu caso, tive muita dor de cabeça. E hoje cedo ainda abri outro pacote aqui. Essa pode ser uma explicação, porque só eu adoeci aqui em casa. Só eu que consumir as balas", disse outro.