Presidente LulaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/08/2024 14:43

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou no início da tarde deste domingo, 25, à sede do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Brasília. O petista participará de uma reunião sobre os incêndios no Estado de São Paulo.

O encontro, no Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo) do Ibama, reúne o presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, também está no local.

Em publicação no X, Padilha ressaltou mais cedo que o governo Lula enviou aeronaves e recursos para apoiar o combate aos incêndios. "Hoje o céu de Brasília amanheceu diferente, coberto de fumaça. O governo @LulaOficial já enviou aeronaves e recursos para apoiar o combate aos incêndios criminosos que afetam o interior de São Paulo", publicou o ministro.

Na noite deste sábado, 24, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também se pronunciou nas redes sociais. "Conversei esta noite com o governador Tarcísio de Freitas para prestar minha total solidariedade ao Estado de São Paulo, especialmente às famílias das vítimas e a todas as pessoas que estão sofrendo com os gravíssimos incêndios", escreveu.

"O número de focos de incêndio, as cidades em estado de alerta máximo e o avanço da destruição e dos riscos apontados pelo INPE exigem respostas rápidas e coordenadas entre todas as instâncias de poder", emendou.

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, detalhou que o governo disponibilizou uma aeronave KC-390, da Força Aérea, e três aeronaves do Comando de Aviação do Exército Brasileiro para auxiliar no combate ao fogo.

"Reiteramos nosso apoio e solidariedade ao @governosp, aos municípios e a todas as pessoas que estão sofrendo com mais essa complexa situação de emergência climática", escreveu Góes na manhã deste domingo no X.