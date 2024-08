Porsche atinge arquibancada durante manobra - Reprodução / Internet

Publicado 26/08/2024 10:03

Um motorista que pilotava um Porsche quase causou um grave acidente ao perder o controle do veículo e colidir com uma parte da arquibancada durante uma apresentação no São Paulo Horse Show, na noite deste domingo (25). Apesar do impacto contra a estrutura, felizmente, ninguém se feriu.

Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/uz5ziyiJUR — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2024

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo realizando manobras pelo circuito e passando próximo à arquibancada em alta velocidade. Alguns espectadores chegam a se assustar com a primeira passagem do automóvel. Em seguida, o Porsche realiza uma nova trajetória na pista e ao passar pelo mesmo ponto, não completa a curva e colide contra a estrutura.

O incidente ocorreu durante a primeira apresentação do Desafio Carro x Cavalo Stuttgart Porsche, realizado na Sociedade Hípica Paulista. Na prova, um cavaleiro realiza um percurso montado, desce do cavalo ao final e corre para um carro, onde o piloto o aguarda com o motor ligado. A corrida é contra o tempo, e o resultado é definido pela soma dos tempos dos dois percursos.

Após o acidente, a apresentadora do evento se pronunciou informando que ninguém se feriu. "Tivemos uma eventualidade com a primeira dupla, mas como o carro e o evento são muito seguros, todos saíram bem. A partir da segunda dupla, o carro foi substituído para que o espetáculo pudesse continuar sem comprometer a segurança do público e dos participantes", afirmou.



O São Paulo Horse Show, que está em sua 34ª edição, é considerado o principal evento de hipismo em ambiente fechado na América Latina. O festejo conta com 28 provas e cerca de 530 conjuntos de cavalo e cavaleiro.