Pen drive com conteúdo de exploração infanto juvenil foi apreendidoDivulgação

Publicado 26/08/2024 10:09

Goiânia - Um homem foi preso em uma lan house depois de ir ao estabelecimento para baixar vídeos de exploração sexual infantojuvenil. O caso aconteceu em Goiânia-GO.

De acordo com a Polícia Civil, a denúncia foi feita pela proprietária da loja. Ela também contou que aquela não foi a primeira vez que o homem se dirigiu ao local para praticar o crime.

Os agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, após receberem as informações, realizaram uma operação na última sexta-feira (23) e conseguiram prender o suspeito, além de apreenderem um pen drive com inúmeras fotos e vídeos do conteúdo criminoso.

O homem foi preso em flagrante pelo crime previsto no artigo 214-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal (adquirir e armazenar). Na delegacia, ele confessou o ato e admitiu que já havia realizado outras vezes naquela mesma lan house.

A Polícia Civil também informou que o homem já chegou a ser preso pelo mesmo crime pela Polícia Federal.