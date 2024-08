Governo paulista decretou na sexta-feira, 23, emergência em alguns municípios - Reprodução/X

Publicado 26/08/2024 15:52

A Associação Brasileira do Agronegócio (Abag) disse acompanhar com preocupação a ocorrência de incêndios em regiões de mata e áreas de cultivo agrícola no interior de São Paulo. "Observamos que já está em curso um louvável e necessário esforço conjunto, envolvendo iniciativa privada, prefeituras, governos estadual e federal, sob a coordenação do governador Tarcísio Freitas, para enfrentamento ao fogo, que coloca em risco vidas e o meio ambiente, causando prejuízos para produtores rurais", disse em nota.

"Em face das condições climáticas que estamos atravessando - especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde há alertas para baixa umidade - é necessário o engajamento de toda a sociedade para que sejam evitadas situações que aumentam o risco de incêndio", afirmou a entidade.

A Abag citou a "atuação diligente" da Polícia de São Paulo, que prendeu suspeitos de envolvimento em incêndios criminosos em Porto Ferreira, Batatais e São José do Rio Preto. "Ação semelhante aconteceu também em Goiás, onde os incêndios em áreas de mata, de cultivo e de pecuária também estão sendo debelados pela ação do Estado e de produtores rurais."