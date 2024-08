Luiz Inácio Lula da Silva e Rosângela da Silva durante encontro com atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Valter Campanato/Agência Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva e Rosângela da Silva durante encontro com atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 26/08/2024 19:35

Brasília - A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, disse nesta segunda-feira, 26, que Itaipu deverá patrocinar a equipe de canoagem brasileira. Ela contou ter conversado com o presidente da estatal, Enio Verri. Janja fez a declaração em solenidade no Palácio do Planalto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e atletas olímpicos brasileiros

"Eu quero dizer que a Itaipu binacional está convidando vocês para ir a Itaipu para sentar e conversar sobre um possível apoio, patrocínio, à equipe de canoagem como um todo do Brasil. Eu acho isso super importante, hoje eu conversei com o presidente Enio Verri. Acho que todas as empresas privadas, públicas têm que apoiar o esporte brasileiro", disse Janja.

Nesta segunda, um grupo de atletas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, na França, foi recebido no Planalto.

Veja a lista de atletas que estiveram no Planalto:

- Abner Teixeira (boxe)

- Ana Sátila (canoagem)

- Arthur Nory (ginástica)

- Augusto Akio (skate)

- Barbara Domingos (ginástica)

- Beatriz Cunha Tavares (remo)

- Beatriz Souza (judô)

- Bruno Lobo (kitesurfe)

- Caio Bonfim (marcha atlética)

- Edival Pontes "Netinho" (taekwondo)

- Gabriela Lima (rugby)

- Gabrielle Roncatto (natação)

- Geovana Meyer (tiro esportivo)

- Giulia Penalber (wrestling)

- Guilherme Schimidit (judô)

- Julia das Neves Botega Soares (ginástica)

- Katleyn Quadros (judô)

- Laura Amaro (halterofilismo)

- Lucas Verthein Ferreira (remo)

- Macris Fernanda Silva Carneiro (vôlei)

- Marcos D'Almeida (arco)

- Marina Arndt (vela)

- Michel Augusto (judô)

- Natasha Ferreira (judô)

- Philipe Chauteubrian Freitas (tiro)

- Rafael Silva (judô)

- Raicca Ventura (skate)

- Stephan Barcha (hipismo)

- Taina Suelen Borges de Oliveira (futebol)

- Tainara Santos (vôlei)

- Thalia Silva (rugby)

- Valdileia Martins (salto em altura)

- Willian Lima (judô)

- Yasmin Assis Ribeiro (futebol)

- Ygor Coelho (badminton)