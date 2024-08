Adesão ao iG Mail Família pode ser feita on-line - Marcos Santos/Agência Brasil

Publicado 29/08/2024 13:25 | Atualizado 29/08/2024 13:25

O iG lançou esta semana um novo serviço de e-mail voltado para toda a família, que permite mais praticidade e conectividade. Ao adquirir o pacote iG Mail Família, é possível garantir, ainda, desconto de 50% no "Passaporti Anuali" para o Hopi Hari, em São Paulo. O benefício oferece acesso ilimitado ao parque para até cinco pessoas por um ano.

O assinante do iG Mail Família possui, também, a opção de adquirir até quatro ingressos com 50% de desconto nas bilheterias do Hopi Hari toda vez que visitá-lo por um ano.

Com atualizações significativas, a ferramenta foi aprimorada, tornando-se mais segura e fácil de usar. No caso do plano familiar, é possível contratar apenas uma vez e criar até quatro contas de e-mail. As vantagens incluem armazenamento estendido, antivírus incluso, suporte personalizado via chat e muito mais.

A interface do e-mail foi redesenhada, agora oferecendo um menu que permite localizar mais facilmente todas as informações necessárias. A leitura e resposta aos e-mails tornou-se mais simples. A adesão ao iG Mail Família tem um custo anual de R$ 119,90 e pode ser realizada através do link

A diretora de marketing do Hopi Hari, Mariana Mello, celebra a colaboração com o iG e ressalta o benefício do "Passaporte Anuali". "Esse passaporte permite a entrada por um ano no Hopi Hari para até cinco pessoas, pagando apenas uma vez", explica Mariana.



Confira os principais recursos do iG Mail:

Busca Inteligente: Localize de forma rápida o que necessita de forma eficaza;



Sincronização automática: Acesso aos e-mails em qualquer aparelho – seja smartphone, tablet ou computador – sem interrupções;



Segurança e privacidade: Mantenha as suas comunicações seguras com antivírus e antispam automáticos, assegurando que a sua conta de e-mail está protegida;

Suporte Humanizado: Assistência de profissionais qualificados, disponíveis entre as 9h e as 18h, para assegurar uma experiência satisfatória;



Armazenamento de 25GB : Guarde todos os seus e-mails e documentos sem restrições de espaço;



Cópia de segurança na nuvem por 30 Dias: Desfrute da segurança de saber que os dados estão protegidos, mesmo em situações inesperadas.

Programas gratuitos: edições de textos, folhas de cálculo e apresentações diretamente a partir do seu correio eletrónico, sem precisar de instalar software extra.

Parque com mais de 40 atrações



O Hopi Hari é um dos maiores parques temáticos da América Latina, localizado no interior de São Paulo. Com 760 mil metros quadrados e mais de 40 atrações, incluindo a famosa montanha-russa de madeira Montezum, recebe visitantes de mais de 250 cidades. Organizado em cinco regiões temáticas, Hopi Hari oferece entretenimento para toda a família em um cenário imersivo e divertido.