Internautas fazem meme com possível fim do Twitter (X) no BrasilLula Marques (Agência Brasil) / X / AFP

Publicado 29/08/2024 14:24 | Atualizado 29/08/2024 14:52

Rio - O possível fim do X, antigo Twitter, no Brasil gerou uma série de memes, nesta quinta-feira (29). A comoção aconteceu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes intimar Elon Musk a nomear um representante legal da rede social em território nacional em 24 horas, na noite desta quarta-feira (28).

Na intimação, compartilhada no X pela conta do STF com marcação às contas do bilionário e da Global Government Affairs, o ministro afirma que, caso um representante não seja nomeado, a rede social corre o risco de imediata suspensão no Brasil.

A ameaça não pegou bem entre os internautas, que ficaram preocupados em ficar sem a rede social. Frases como "o Twitter vai acabar", "adeus Twitter", "o Twitter morreu" e os nomes de outras plataformas cotadas como substitutas entraram para a lista de assuntos mais comentados nesta quinta-feira. Confira alguns memes:

agora que o twitter morreu vamo ter que mandar indireta por carta pic.twitter.com/p1Fi9Wi5YB — juao (@vjuaoli) August 29, 2024

como assim o twitter vai acabar?

eu tô nessa terapia desde 2010, eu vou me matar se isso aqui deixar de existir pic.twitter.com/bnm3GE3BUh — giu (@chromaticado) August 29, 2024

Se o Twitter acabar, onde eu vou conferir se o Instagram e o WhatsApp caíram?? pic.twitter.com/NpiVeavk9t — Gabriel Campos (@gabscmps) August 29, 2024

incrível pensar que se o twitter realmente acabar amanhã a ultima grande movimentação do povo brasileiro foi criar uma novela que nem existe kkkkk encerrando com pé de chinesa

pic.twitter.com/TVLmnvDSHB — gui (@guillersw) August 29, 2024

o dono do Orkut podia fazer uma coisa mto engraçada dentro de 24hrs pic.twitter.com/yRMPcsB9b7 — fumaresia (@gui911) August 29, 2024

Twitter mal acabou e já tem uns indo pro Koo, outros pro Bluesky e alguns pro Threads



O ultimo q sair apaga a luz…



pic.twitter.com/TUMG1KMJnx — SAMENGO (@samengo_ofc) August 29, 2024

Eu chegando no Bluesky como se eu não entrasse lá só quando ameaçam derrubar o Twitter. pic.twitter.com/MiT4qXFySK — matheus (@matheuscagy) August 29, 2024

o bluesky assim com o twitter agora pic.twitter.com/s4mqZiBxLH — webdivo nettinho (@webdivonettinho) August 29, 2024

o povo do twitter indo pro threads depois que o twitter for de arrasta pic.twitter.com/AoSSlSXzyv — Matheus (@odontinho) August 28, 2024 Moraes e Musk têm se envolvido em uma série de embates. No dia 17 de agosto, a rede social anunciou que iria fechar o escritório no Brasil após a decisão de Moraes de pedir uma série de bloqueios de perfis na plataforma. Moraes e Musk têm se envolvido em uma série de embates. No dia 17 de agosto, a rede social anunciou que iria fechar o escritório no Brasil após a decisão de Moraes de pedir uma série de bloqueios de perfis na plataforma.

"A decisão de fechar o escritório do no Brasil foi difícil, mas, se tivéssemos concordado com as demandas (ilegais) de censura secreta e entrega de informações privadas do @alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem sentirmos vergonha", escreveu Musk no X.